Cerar: V dilemi med lažnim videzom in vsebino sem se vselej odločil za vsebino

Ljubljana, 21. septembra - Dosedanji predsednik SMC Miro Cerar je v nagovoru na kongresu, na katerem predaja vodenje stranke Zdravku Počivalšku, spregovoril o občutkih v času vodenja vlade in SMC. Razkril je, da se je večkrat znašel v dilemi med lažnim videzom in vsebino in se nekajkrat trudil odigrati držo za več popularnosti. A se je, pravi, vselej odločil za vsebino.