Podnebni protestni val se širi po svetu

Frankfurt, 20. septembra - Podnebni protesti mladih in njihovih starejših somišljenikov se širijo po svetu. V Avstraliji je na ulice prišlo najmanj 300.000 ljudi. O množicah več sto ljudi poročajo iz številnih azijskih in afriških mest. V Veliki Britaniji je napovedanih kakih 200 protestov, mladi so se že podali tudi na ulice nemških krajev.