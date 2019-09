Thunbergova zaradi podnebnih protestov polna upanja

New York, 20. septembra - Podnebna aktivistka Greta Thunberg je danes v živo preko spletne povezave iz New Yorka na tisoče mladim protestnikom v Stockholmu sporočila, da je "neverjetno, kar smo dosegli skupaj, to je zgodovinski dan". Dodala je, da bodo "tako pritiskali na politike, da jim ne bo moglo spodleteti", poroča nemška tiskovna agencija dpa.