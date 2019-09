SD v Ljubljani začela predkongresne razprave o prenovi programa

Ljubljana, 20. septembra - SD je s posvetom v Ljubljani začela serijo razprav pred novembrskim kongresom. Do tedaj bodo oblikovali dokument in z njim začrtali proces prenove programa stranke, da bo ta ustrezno odgovarjal na izzive družbe, je pojasnil prvak stranke Dejan Židan. Med osrednjimi vsebinskimi sklopi razprave je navedel okoljska, razvojna in socialna vprašanja.