V Bohinju zaživel nov butični hotel za odrasle

Bohinjska Bistrica, 22. septembra - Bohinjski hotel z najdaljšo tradicijo, ki bil je zadnjih 20 let zapuščen in je klavrno propadal, je doživel celovito rekonstrukcijo in ponovno oživitev. Butični hotel, ki je namenjen le odraslim in nosi ime Hotel Sunrose 7, je uredil direktor bližnjega Bohinj Eco Hotela Anže Čokl, prve goste pa je začel sprejemati v petek.