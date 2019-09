V Radovni obeležili 75. obletnico požiga vasi in talcev

Gorje, 21. septembra - V Radovni so se z današnjo slovesnostjo spomnili na požig vasi, v katerem je pred 75 leti umrlo 24 domačinov. Zbrane je nagovoril notranji minister Boštjan Poklukar, ki je izpostavil, da sta vojna vihra in zadrto sovraštvo nacistov do slovenskega naroda zahtevala visok krvav davek, a da je tudi ta njihova največja žrtev pomenila korak k svobodi.