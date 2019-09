Pred 20 leti prva tekma nogometne lige prvakov v Sloveniji

Ljubljana, 22. septembra - Nogometaši Maribora so pred točno 20 leti kot prvi slovenski klub pripeljali tekmo elitne lige prvakov v Slovenijo. Takrat, 22. septembra 1999, so v 2. krogu skupine A gostili Bayer iz Leverkusna, ki je nekoliko pokvaril vtis po sanjskem začetku in zmagi v Kijevu pri Dinamu v uvodnem krogu.