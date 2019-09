Ob koncu tedna mobilnosti predvsem na ljubljanski obvoznici gost promet z zastoji

Ljubljana, 20. septembra - Zaradi popoldanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, in mestnih obvoznicah nastajajo zastoji. Najdaljše, tudi do 10-kilometrsko območje gostega prometa z zastoji je na primorski avtocesti med Vrhniko in izvozom Ljubljana - zahod v smeri Novega mesta. Čas potovanja se podaljša za 11 minut, poroča prometnoinformacijski center.