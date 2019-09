Rusija pridržala šamana, ki je želel izgnati Putina iz Kremlja

Jakutsk, 20. septembra - Ruska policija je zaradi njegovega domnevnega zločina v domači regiji Jakutija pridržala šamana, ki se je marca peš odpravil iz sibirskega mesta Jakutsk na več kot 8000 kilometrov dolgo pot do Moskve, kjer je želel iz Kremlja izgnati ruskega predsednika, "demona Putina". Vrnili so ga v Jakutijo, tam pa so ga odpeljali v psihiatrično bolnišnico.