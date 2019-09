Na Jesenicah prenovili prostore službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

Jesenice, 20. septembra - V Splošni bolnišnici Jesenice so danes slavnostno odprli prenovljene prostore službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. To področje se je na Jesenicah v zadnjih letih zelo razvilo, prostori pa so bili zaradi same starosti zgradbe že zelo dotrajani. 50.000 evrov vredno investicijo je bolnišnica pokrila ob pomoči donatorjev.