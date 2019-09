Podporni javni prevozi za kolesarje na Koroškem z dobrim odzivom

Dravograd, 21. septembra - Prizadevanja v podporo razvoju kolesarskega turizma na Koroškem kažejo spodbudne rezultate. Kolesarski avtobus Štrekna bus, ki je letos povezal Velenje, Mislinjsko in Dravsko dolino ter Labot v Avstriji, je od maja do konca avgusta prepeljal več kot tisoč potnikov in več kot 800 koles. Glede na lani so kolesarji več koristili tudi vlak.