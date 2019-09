Keninova in Stosurjeva finalistki Guangzhouja

Peking, 20. septembra - Američanka Sofia Kenin in Avstralka Samatnha Stosur sta finalistki temniškega turnirja WTA v Guangzhouju z nagradnim skladom 500.000 dolarjev. Tretja nosilka Keninova je v polfinalu s 7:6 (2), 4:6 in 6:1 izločila Rusinjo Ano Blinkovo, Stosurjeva pa je bila z 2:6, 7:6 (4) in 6:1 boljša od Švicarke Viktorije Golubić.