Pobuda obmejnih občin za ureditev stanja ob nezakonitih migracijah

Metlika/Kostel, 20. septembra - Občine ob meji s Hrvaško so se združile v pobudi za zaščito prebivalcev in bivalnega okolja zaradi nezakonitih migracij. Državo želijo tako spodbuditi, da se loti urejanja ob patruljiranjih poškodovanih cest, čiščenja obmejnih ograj in podobno. Pobudo so naslovili na predsednika vlade Marjana Šarca, je metliški župan Darko Zevnik povedal za STA.