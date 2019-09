Slovenski igralci na FSF v Portorožu o avtorskih pravicah

Portorož, 20. septembra - Z namenom izboljšati pogoje za delovanje na področjih, ki so povezana s filmskim in avdiovizualnim sektorjem, so slovenski filmski igralci ustanovili Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI). Na Festivalu slovenskega filma (FSF) so predstavili, kakšne so pravice igralca po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah in kaj bo še treba storiti.