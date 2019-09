Po novem zakonu investicijska in razvojna vlaganja v kulturo od leta 2021

Ljubljana, 20. septembra - Minister za kulturo Zoran Poznič je zadovoljen, da so na ministrstvu po velikih naporih in brezštevilnih usklajevanjih v četrtek uspeli izpolniti prvo nalogo, ki so si jo zadali - potrditev predloga zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi. Zakon bo predvidoma sprejet v začetku 2020, izvajati ga bodo začeli leta 2021.