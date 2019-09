Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo nov predlog sprememb meja volilnih okrajev

Ljubljana, 20. septembra - Predstavniki parlamentarnih strank so se na srečanju pri predsedniku republike Borutu Pahorju dogovorili, da bo ministrstvo za javno upravo v mesecu dni pripravilo nov predlog meja volilnih okrajev, po katerem bo lahko razlika med največjim in najmanjšim okrajem nekoliko večja. In sicer do 25 odstotkov, je povedal minister Rudi Medved.