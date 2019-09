Rock zvezdnik Bruce Springsteen, The Boss, praznuje 70 let.

New Jersey, 23. septembra - Ameriški rocker evropskih korenin Bruce Springsteen, ki se ga je prijel vzdevek The Boss, praznuje 70 let. Glasbenik je eden redkih, ki so v štirih zaporednih desetletjih zabeležili prvo mesto ameriške Billboardove lestvice 200 najbolje prodajanih albumov. Junija je na trg prišla njegova najnovejša plošča Western Stars.