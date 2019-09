Število ptic v Severni Ameriki upadlo za skoraj tretjino

Washington, 20. septembra - Število ptic v ZDA in Kanadi se je od leta 1970 letih znižalo za 29 odstotkov oz. za kar tri milijarde, kar kaže na resno ekološko krizo, so opozorili ameriški znanstveniki v najnovejši reviji Science. Najhuje so prizadete travniške ptice, a upad beležijo tudi gozdne in druge vrste ptic, ki živijo v več habitatih.