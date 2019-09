Za dobro pripravljena podjetja kriza po mnenju panelistov le še ena priložnost

Brdo pri Kranju, 20. septembra - Gospodarska kriza, ki bi lahko sledila trenutnemu gospodarskemu ohlajanju, prinaša tudi priložnosti, so ocenili sodelujoči na okrogli mizi na Konferenci slovenskih izvoznikov. Obdobje ugodnih gospodarskih razmer je ponudilo številne priložnosti za dobro pripravo podjetij. Tistim, ki so jih izkoristila, se krize ni treba bati, so dodali.