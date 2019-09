Žuželka dobila ime po hobitu Frodu Bisaginu

Christchurch, 22. septembra - Novozelandski znanstveniki so žuželko, ki jo je mogoče najti na novozelandskem Južnem otoku, poimenovali po liku JRR Tolkiena, hobitu Frodu Bisaginu. Tako kot slavni literarni junak je tudi ta manjša od svojih sorodnic, poleg tega živi na otoku, kjer so snemali filme Gospodar prstanov in Hobit.