Tedenski pregled - svet od 20. do 26. 9.

Ljubljana, 27. septembra - Dogajanje v svetu je bilo v luči podnebnega vrha v New Yorku več dni v znamenju ukrepanja proti podnebnim spremembam. Te so bile tudi tema razprav na Generalni skupščini ZN. V ZDA je odmeval začetek preiskav pred uradnim postopkom za odstavitev predsednika, britanski poslanci pa so se po odločitvi sodišča vrnili v svoje klopi.