S pohodom za mir opozorili, da mir ni samoumeven

Ljubljana, 20. septembra - Več veteranskih organizacij je dopoldne v Ljubljani pripravilo pohod za mir, s katerim so želeli pred mednarodnim dnevom miru opozoriti, da mir ni samoumeven. "Zastonj se tolažimo, da smo v coni miru in da se vojne dogajajo nekje drugje. To, kar se nam obeta, bo pljusknilo tudi do nas," je za STA dejal nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber.