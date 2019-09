Kino Šiška s strnjenim programom zaključuje praznovanje desetletne obletnice

Ljubljana, 21. septembra - Drevi se bo zaključilo desetdnevno praznovanje desetletnice Kina Šiška. Veliki finale centra urbane kulture v Šiški bo pospremil celodnevni program, zaznamovan s športnimi, ustvarjalnimi in kulturnimi dejavnostmi, galerijo na prostem, za piko na i pa bodo praznovanje jasno in glasno zaključili vsem znani bendi in pevci.