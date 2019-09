Agencija Adrii Airways prepovedala letenje z dvema letaloma Bombardier CRJ900

Ljubljana, 20. septembra - Javna agencija za civilno letalstvo je zaradi odpovedi najemnih pogodb Adrii Airways prepovedala letenje z dvema letaloma Bombardier CRJ900. Predstavniki agencije so se tudi srečali z vodstvom družbe in govorili o nastalih težavah. Kot je za STA dejal direktor agencije Rok Marolt, so Adriine letalske operacije še vedno varne.