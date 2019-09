Skakalnici na Šmartinskem jezeru zaprti

Celje, 22. septembra - Skakalnici za akrobatske skoke v vodo na Šmartinskem jezeru, ki sta bili od konca junija v poskusnem obratovanju, so zaprli. Določiti in izvesti morajo namreč dodatne tehnične rešitve, ki bodo zagotavljale boljše odskočne in doskočne pogoje pri akrobatskem skakanju v vodo, so za STA povedali na celjski občini.