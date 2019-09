Prevzemniki za delnico Celjskega sejma ponujajo sedem evrov

Celje, 20. septembra - Podjetja okoli celjske družbe Max-Rent so danes objavila ponudbo za prevzem Celjskega sejma, v kateri za delnico družbe ponujajo sedem evrov. Prevzemniki so že zdaj lastniki 85,64-odstotnega deleža Celjskega sejma, lastniški delež pa želijo še povečati. Prevzemna ponudba velja do vključno 23. oktobra.