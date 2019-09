Adria danes odpovedala več poletov, številni z zamudami

Ljubljana, 20. septembra - Letalski prevoznik Adria Airways, ki se sooča s številnimi težavami, je danes odpovedal že več poletov. Doslej so odpovedali že pet jutranjih in dopoldanskih letov, med drugim v Zürich in München. Več poletov so tudi že prestavili na kasnejše ure. Neuradno so upniki Adrii zaradi neplačanih dolgov zasegli prva letala.