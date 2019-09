Cene nafte zaradi savdsko-iranskih napetosti navzgor

Singapur, 20. septembra - Cene nafte so se v azijskem trgovanju danes okrepile. Razlog je zaostrovanje spora med Savdsko Arabijo in njenimi zaveznicami na eni ter Iranom na drugi strani, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Savdska Arabija je v četrtek za napade na naftno infrastrukturo obtožila Iran, ZDA pa so sporočile, da je šlo za vojno dejanje.