Newyorške borze zopet blizu izhodišč

New York, 19. septembra - Newyorške borze so dan zaključile blizu izhodišč. Indekse so ob začetku navzgor poganjale delnice tehnološkega velikana Microsoft in energetskih gigantov. Razočaranje, ker ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) v sredo ni napovedala nadaljnjega rahljanja denarne politike, pa je vlagateljem pustilo grenak priokus, poročajo tuje agencije.