Verbič do zmage, Belec in Bezjak poražena

Ljubljana, 19. septembra - Nogometaši v evropski ligi so odigrali prve tekme 1. kroga skupinskega dela. Slovenski igralci so imeli mešan uspeh, Benjamin Verbič je s kijevskim Dinamom zmagal, Vid Belec in Roman Bezjak sta z Apoelom izgubila, Lugano pa je brez poškodovanega Domna Črnigoja izgubil v Koebenhavnu.