V Bakuju ruske ritmičarke za zdaj 5/5

Baku, 19. septembra - Ruske ritmičarke so na svetovnem prvenstvu v Bakuju za zdaj osvojile pet od petih možnih zlatih odličij. Rusinje so zmagale v ekipnem tekmovanju, najboljše so bile tudi v vseh finalih po orodjih. Prvo ime tekmovanja je Dina Averina, ki je zmagala z žogo, s kiji in trakom, z obročem pa je naslov svetovne prvakinje osvojila Jekaterina Seleznjova.