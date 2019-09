Židan s pravniki o nekaterih vprašanjih v zvezi s pravnim statusom poslancev

Ljubljana, 20. septembra - Predsednik DZ Dejan Židan se bo s pravnimi strokovnjaki danes posvetoval o vprašanjih, ki se nanašajo na pravni status poslank in poslancev. Po majskem posvetu so vložili zakonodajo o nezdružljivosti poslanske funkcije, odprti pa sta še vprašanji o ureditvi dolgotrajne odsotnosti poslanca in sodnega varstva pri odločitvi o prenehanju mandata.