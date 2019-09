Ameriško zunanje ministrstvo Afganistanu odpovedalo 100 milijonov dolarjev

Kabul, 19. septembra - Ameriško zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je finančnemu ministrstvu vrnilo 100 milijonov dolarjev, ki so bili namenjeni za energetski infrastrukturni projekt v Afganistanu. To je storilo zaradi pomanjkanja transparentnosti in korupcije v afganistanski vladi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.