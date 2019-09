V Karavankah mednarodna vaja za primer letalske nesreče

Jesenice, 20. septembra - Na mejnem območju pobočja Kočne in Planine Seča v Sloveniji ter Avstriji se danes začenja mednarodna vaja zaščite in reševanja, ki predpostavlja nesrečo potniškega letala. Namen vaje Letalska nesreča Karavanke 2019, ki bo potekala do nedelje, njena predstavitev pa bo v soboto, je krepitev sodelovanja slovenskih, avstrijskih in italijanskih organov.