Kolesarji opozorili na neprimerno ureditev križišča Dunajske in Tivolske v Ljubljani

Ljubljana, 19. septembra - Ljubljanski kolesarji so danes s parado opozorili na neprimerno ureditev križišča Dunajske in Tivolske ceste. Kot je dejala predsednica Ljubljanske kolesarske mreže Lea Rikato Ružič, je namen nove ureditve izključno povečevanje pretočnosti motornega prometa, za varnost kolesarjev in pešcev pa ni poskrbel nihče.