Po vsem svetu danes veliki podnebni protesti

Ljubljana/New York, 20. septembra - Po vsem svetu se bodo danes in prihodnji teden odvili množični podnebni protesti, ki bodo pospremili zasedanje Generalne skupščine ZN in svetovne voditelje pozvali k odločnemu podnebnemu ukrepanju. V New Yorku, kjer zaseda generalna skupščina, bo danes na čelu shoda mlada švedska aktivistka Greta Thunberg.