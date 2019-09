Gen energija: Spremembe sprožili že med revizijo računskega sodišča

Ljubljana, 19. septembra - Računsko sodišče vidi potrebo po celovitem in dolgoročnem načrtovanju proizvodnje električne energije, so se na revizijsko poročilo o učinkovitosti strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije, po katerem je Gen energija pri načrtovanju proizvodnje le delno učinkovita, odzvali v družbi. Spremembe so že v teku, so zatrdili.