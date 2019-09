Pahor in švicarski predsednik za poglobitev sodelovanja

Bern, 19. septembra - Predsednika republike Boruta Pahorja je med uradnim obiskom v Švici danes sprejel gostitelj, švicarski predsednik in finančni minister Ueli Maurer. V izjavi za medije po pogovorih sta se zavzela za poglobitev sicer že zdaj dobrega sodelovanja med državama. "Švicarji in Slovenci smo si podobni in želimo sodelovati," je dejal Pahor.