Pri Mladinski knjigi kratke zgodbe in prevodni roman

Ljubljana, 19. septembra - Pri Mladinski knjigi so izdali in danes predstavili nadaljevanje knjige Saša Dolenca Od genov do zvezd, tokrat z naslovom Od genov do zvezd in naprej, prozni prvenec Zarje Vršič Kozjeglavka ter prevodni deli. Pod kratke zgodbe Membrane, membrane se podpisuje srbski pisatelj Ivan Antić, pod roman Noč živih židov pa poljski avtor Igor Ostachowicz.