Belgijski lovec F-16 strmoglavil v zahodni Franciji

Rennes, 19. septembra - Belgijsko lovsko letalo F-16 je danes med letom iz Belgije do francoske pomorske letalske baze blizu mesta Lorient v zahodni Franciji strmoglavil malo pred koncem poti. Pilot in kopilot sta pred strmoglavljenjem uspešno izskočila iz letala in pristala s padalom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.