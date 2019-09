Člani delovne skupine za poplave na Dravi na ogledu stanja na terenu

Duplek, 20. septembra - V Dupleku je danes potekal sestanek delovne skupine, ki se ukvarja s problematiko poplavne ogroženosti območij ob reki Dravi. V njej so predstavniki tako države kot lokalnih skupnosti, kmetijstva in gospodarstva. Po ogledu stanja na terenu so se strinjali, da je treba dolgoročno bolje skrbeti za vodotoke.