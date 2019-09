Carinski organi EU lani zasegli za 740 milijonov evrov ponaredkov

Bruselj, 19. septembra - Carinski organi EU so lani prestregli ponarejeno in potencialno nevarno blago v vrednosti skoraj 740 milijonov evrov. Število zaseženih pošiljk je s predlanskih 57.433 lani naraslo na 69.354, čeprav se je skupna količina zaseženih izdelkov v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšala. Med zaseženimi izdelki so bile lani najpogostejše cigarete.