V Zagrebu sedem obolelih z ošpicami

Zagreb, 19. septembra - V Zagrebu so v preteklih treh tednih oskrbeli sedem oseb, ki so zbolele za ošpicami. Hrvaški minister za zdravstvo Milan Kujundžić je ocenil, da je pojav ošpic zaskrbljujoč zaradi možnosti širjenja bolezni in njenih posledic, ne zaradi števila obolelih. Znova je opozoril na pomen cepljenja proti ošpicam.