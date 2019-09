Rusinjam nova zmaga, Vedenejeva finalistka mnogoboja

Baku, 19. septembra - Rusinje so danes na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki zmagama Jekaterine Seleznjove z obročem in Dine Averine z žogo zanesljivo dodale še ekipni naslov. Srebro so osvojile Izraelke, bron pa Belorusinje. Slovenke Jekaterina Vedenejeva, Aleksandra Podgoršek, Iza Zorec in Aja Jerman so med 42 reprezentancami zasedle 22. mesto.