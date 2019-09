V Zagradu pri Škocjanu odprli zeliščarski center jugovzhodne Slovenije

Škocjan, 19. septembra - V Zagradu v Občini Škocjan na Dolenjskem so danes uradno odprli zeliščarski center jugovzhodne Slovenije, ki so ga začeli urejati oktobra lani. Škocjanska občina je to brez davka približno 200.000 evrov vredno partnersko naložbo izvedla z nekaj manj kot 40.000 evri podpore iz nevračljivih razpisnih sredstev za lokalni razvoj skupnosti.