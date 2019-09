Plastika Skaza z novim vodstvom napoveduje nadaljnjo rast in razvoj

Ljubljana/Velenje, 19. septembra - Velenjsko podjetje Plastika Skaza, ki se ukvarja s proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas, ima od julija novo vodstvo. Dosedanja direktorja Tanja in Igor Skaza sta vodenje prepustila izvršnima direktorjema Robertu Agniču in Bartu Stegemanu. Kot sta nova direktorja poudarila na današnji predstavitvi, cilj družbe ostajata nadaljnja rast in razvoj.