Ženeva, 19. septembra - Danes preživi več otrok in mater kot kadarkoli prej, a še vedno po svetu vsakih 11 sekund umre novorojenček ali nosečnica. Napredek je posledica širitve cenovno dostopnih in kakovostnih zdravstvenih storitev, so pa po svetu še velike razlike, razkrivajo ocene umrljivosti, ki so jih danes predstavile agencije Združenih narodov.