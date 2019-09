Velenje, 19. septembra - V Črnovi pri Velenju se je v sredo pripetila delovna nesreča. Pri obrezovanju vej drevesa na domačem dvorišču je 85-letni moški padel z lestve, z višine približno štirih metrov. Hudo poškodovanega so ga odpeljali v celjsko bolnišnico, od koder so zjutraj sporočili, da je poškodbam podlegel, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.