V Maleziji in Indoneziji zaradi strupenega dima zaprtih na tisoče šol

Kuala Lumpur/Džakarta, 19. septembra - Iz Malezije in Indonezije poročajo o več tisoč šolah, ki so danes ostale zaprte zaradi izjemno slabe kakovosti zraka. Temu botruje dim, ki se nad območjem širi zaradi obsežnih gozdnih požarov na otokih Sumatra in Borneo. Zaprtje šol je prizadelo najmanj 1,7 milijona otrok, številni ljudje tožijo zaradi zdravstvenih težav.