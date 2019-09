Enel napovedal 70-odstotno zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030

Milano, 21. septembra - Italijanski energetski velikan Enel je ta teden sporočil, da bo do leta 2030 emisije toplogrednih plinov, ki jih ustvari s svojim delovanjem, zmanjšal za 70 odstotkov. S tem želijo v koncernu prispevati k izpolnitvi cilja ZN, da se rast globalne temperature omeji na 1,5 stopinje Celzija in do leta 2050 vzpostavi okolje brez izpustov.